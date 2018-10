Le soutien de l'avocat Freddy Rumo

«M. Beck se montre particulièrement modéré compte tenu de l’injustice et de l’attitude hautaine du service d’archéologie bernois. M. Beck s’est comporté de façon exemplaire, ce qui n’est pas le cas du service d’archéologie qui, après avoir été immédiatement informé de l’objet et du lieu de la découverte, n’a rien fait pour protéger les lieux pendant de nombreux mois, alors que M. Beck avait pris la peine de communiquer les coordonnées exactes du lieu en question. Il n’est pas interdit non plus de se demander si cette attitude n’est pas destinée à soustraire l’Etat à l’obligation de récompense prévue par la loi dans un tel cas».