«On ne joue pas avec les victimes des pédophiles»

Daniel Pittet n’avait pas été invité à la conférence de presse d’hier. La principale victime de l’ex-Père Joël Allaz était pourtant celui grâce à qui la commission d’enquête avait été mise sur pied. Il s’est donc invité malgré tout. À son entrée dans la salle Rossier de Fribourg, un léger malaise teinté de surprise était palpable. «Au premier mensonge, ils sont morts. On ne joue pas avec les victimes!» avait confié le Fribourgeois de 58 ans à la veille de cet événement. Au final, le fervent catholique a été plutôt positivement surpris par la rigueur des investigations menées par les trois experts.



En fin de conférence, il s’est donc levé et a pris la parole avec émotion. Après avoir remercié le provincial des capucins pour sa lettre d’excuses et les experts pour leur travail, il a lancé cette parole forte: «L’Église a ses pédophiles mais les milliers de lettres que j’ai reçues suite à la parution de mon livre m’ont confirmé que les 80% de ces pervers sévissent au sein des familles. Ce sont des beaux-pères, des oncles, des grands-pères… Les 19% restant agissent dans le cadre de clubs sportifs ou de loisirs. Au total, ils sont 25'000 à 30'000 en Suisse. Ces gens doivent comprendre qu’ils cassent des vies! Moi, un pédophile m’a cassé. C’était un Vendredi-Saint, il y a 50 ans presque jour pour jour.»



Et «l’homme debout» – comme aime à se définir ce père de six enfants – de lancer à la commission: «Vous avez fait votre boulot mais la pédophilie ne va malheureusement pas s’arrêter aujourd’hui. J’espère que des personnes feront le même travail dans les milieux familiaux et sportifs en Suisse!»