Les contours du fiasco révélé mardi dans nos colonnes se précisent. Une succession de mauvaises décisions, prises par différentes instances, a abouti à ce que la police vaudoise se voie privée d’un bateau digne de ce nom pour ses missions sur le lac de Neuchâtel. Et ce depuis déjà deux ans, lorsque son ancienne vedette d’intervention rapide – en bout de course – a été acheminée dans la province italienne de Salerne, non loin de Naples. Reprise pour quelques dizaines de milliers de francs par Agromare Sàrl. Un modeste chantier naval spécialisé dans la construction de navires en acier, en liquidation depuis l’an dernier.

Chantier vénitien d’abord retenu

Sa devise, «La mer faite sur mesure pour vous», apparaît toujours sur son site. L’entreprise vantait «la collaboration scientifique et technologique de certains éminents professeurs» du Département de génie naval de l’Université locale. À qui l’État de Vaud a confié un contrat à 660'000 fr. portant sur la fabrication d’un nouveau bateau de police, suite à un marché public lancé début 2014, pour lequel une enquête administrative est en cours.

«Les autorités avaient élaboré un premier dossier pour une vedette en fibre de verre, mais il est impossible d’amortir un projet pareil», se souvient Eugenio Wolk, l’un des neuf soumissionnaires initiaux, à la tête d’un constructeur naval près de Lugano. «L’adjudication avait été remportée par une société de Venise, qui n’était pourtant pas à la hauteur d’un tel mandat. Les fonctionnaires cantonaux envoyés sur place s’en sont heureusement aperçus. Et le contrat a été attribué au premier des viennent-ensuite, une entreprise romande.» Laquelle n’a pas donné satisfaction non plus. Si bien que le marché a été complètement annulé. «Les Vaudois en ont soumis un second, après avoir décidé que le bateau devrait finalement être fabriqué en aluminium», explique le Tessinois.

Seuls six candidats répondent alors à l’appel, dont trois étrangers: un Français et deux Italiens. «Le Département cantonal des infrastructures a utilisé mon offre pour rédiger un nouveau cahier des charges. La vedette qu’ils ont reçue correspond au plan que je leur avais donné», fulmine Christophe Lesquereux, à la tête d’un chantier naval à Concise (VD). Le quinquagénaire a entretenu les bateaux de la brigade du lac pendant 14 ans. Dont celui qui a dû être remplacé: «Une vulgaire embarcation de plaisance qui n’était pas conçue pour des interventions de police.» Le zodiac utilisé faute de mieux sur le lac de Neuchâtel par les agents vaudois, c’est lui qui l’avait vendu.

«Pour la vedette, on m’a clairement répondu, à l’ouverture de l’appel d’offres, qu’ils choisiraient la moins chère, poursuit l’entrepreneur. Mais ils ont oublié de me dire que ça devrait être à qualité égale, conformément à ce que stipule la loi sur les marchés publics…» Et d’assurer que la police s’est rendue à au moins quatre reprises chez Agromare, sans que le bateau en construction ait jamais pu être mis à l’eau.

«Système de tricherie organisé»

«Je sais qu’ils sont revenus choqués: le chantier était un désastre», complète Eugenio Wolk. «Tout ce qui était fait à l’atelier passait directement à la mer. Et à l’arrière: une montagne d’ordures, avec des huiles de moteur qui coulaient dans le terrain…» L’ingénieur dit ne pas comprendre pourquoi le contrat n’a pas été rompu à ce stade de la procédure: «C’est un scandale que cette commission technique ait passé ces éléments sous silence.» Car les Napolitains avaient fourni des certificats démontrant leur souci de l’environnement, manifestement créés de toutes pièces. «En Italie, il est possible de faire appel à des compagnies spécialisées qui s’engagent à prendre un marché public n’importe où: moyennant quelques milliers d’euros, ils s’occupent de tout», développe le Tessinois. «C’est un système de tricherie organisée que la police aurait dû connaître.»

Autre subterfuge des Italiens d’Agromare: ne s’en tenir qu’aux éléments explicitement mentionnés dans le cahier des charges. En l’occurrence, la nécessité d’anneaux anticorrosion n’avait pas été précisée par l’État de Vaud. Si bien que des trous sont très vite apparus dans la coque en aluminium, construite deux fois trop mince.

Entièrement payée avant livraison (alors que les conditions prévoyaient que les derniers 10% ne devaient être versés qu’à réception), la vedette peinte au rouleau, dont les vitres se décollent, les portes tombent et la structure est fendue, avait failli prendre feu sur le lac de Neuchâtel en raison de fuite d’essence. Plus de 200'000 fr. ont été réinjectés pour le remettre en état. Ordonnée il y a deux mois, une expertise préconisait de transférer le matériel mécanique et électronique sur une nouvelle coque. Opération estimée à 400'000 fr.

L’offre de Christophe Lesquereux était quelque 120'000 fr. plus onéreuse que celle des Napolitains. Eugenio Wolk, lui, n’était que quelques dizaines de milliers de francs plus cher. (Le Matin)