Quelque 150'000 personnes ont participé entre vendredi et dimanche à la 46e Braderie et 9e Horlofolies de La Chaux-de-Fonds (NE), selon les organisateurs. Les innombrables concerts et animations gratuits ont également connu une affluence record.

Le programme culturel de la manifestation a conquis le public, lit-on dans le communiqué diffusé dimanche soir. Le groupe Oesch's die Dritten a fait un tabac sur la place Espacité où environ 1500 personnes avaient pris place. Au Conservatoire de musique, le festival «Jazz en folie», avec Richard Galliano et Camille Bertault comme têtes d'affiche, n'a pas désempli.

Les innovations apportées à cette édition 2019 ont également séduit. Bon nombre de stands ont joué le jeu en proposant des verres réutilisables. Les navettes gratuites de bus nocturnes ont aussi connu une importante fréquentation.

Les quelque 200 stands et guinguettes présents au cœur de la fête tirent de leur côté un bilan extrêmement positif de ce week-end. Il en est de même au niveau sécuritaire.

Prochaine édition en 2021

La manifestation a lieu tous les deux ans le premier week-end de septembre. La prochaine édition se déroulera donc les 4, 5 et 6 septembre 2021.

La Braderie a été créée en 1932 pendant la grande crise économique, quand La Chaux-de-Fonds comptait alors 8000 chômeurs pour 40'000 habitants et qu'une grande quantité de marchandises restait invendue. La fête permettait aux commerçants d'écouler celles-ci et aux ouvriers de trouver à meilleur prix des objets améliorant leur ordinaire. (ats/nxp)