Plusieurs centaines de personnes ont manifesté leur solidarité avec la région syrienne d'Afrine samedi en fin d'après-midi à Berne. Le cortège, non autorisé, a été stoppé et encerclé par la police après des déprédations. 239 personnes ont été contrôlées.

From today’s anti fascist demonstration in #Bern against Dictator Erdogan and in support of #Afrin. Everywhere is Afrin, Everywhere is Resistance! #Switzerland pic.twitter.com/jYxPQ4sAD4