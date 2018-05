Le groupe américain Agilent Technologies achète pour un montant non divulgué Genohm SA, spécialiste de la gestion de travail de laboratoire basé à l'EPFL. La vingtaine d'employés demeureront dans la région lausannoise, indique mercredi la Haute Ecole.

Avec cette acquisition, «nous avons réussi à faire venir sur le campus de l'EPFL un grand nom des sciences de la vie et de la biotechnologie», s'est félicité Frederik Decouttere, cofondateur et CEO de Genohm, cité dans le communiqué.

La plate-forme SLIMS de Genohm fonctionne comme gestionnaire d'informations et de cahier de laboratoire. Elle offre un suivi des données, des échantillons, des tests et des utilisateurs et propose des analyses en continu.

Née en Belgique en 2002, Genohm s'est installée comme start-up en 2011 à l'EPFL. La société compte une quarantaine d'employés sur trois sites. Le groupe Agilent Technologies est coté à la bourse de New York. Il emploie 14'200 personnes dans le monde et a généré 4,47 milliards de dollars de revenus durant l'année fiscale 2017. (ats/nxp)