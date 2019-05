En mars dernier, le service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune recensait pas moins de dix loups dans le canton du Valais entre janvier 2018 et février 2019. Et le week-end dernier, l'un d'entre eux est probablement passé à l'action.

Comme le rapporte «Le Nouvelliste», un agneau a été retrouvé partiellement dévoré en plaine, à Vouvry (VS), dans le Chablais.

Si des tests ADN sont en cours pour identifier formellement l'auteur de l'acte, le Service de la chasse soupçonne très clairement un loup.

De quoi inquiéter davantage les éleveurs, déjà passablement préoccupés par la présence du prédateur dans ce secteur.

Pour rappel, les attaques de loups ont fait 296 victimes parmi les animaux de rentes en 2018, contre 61 en 2017. (Le Matin)