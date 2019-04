La Suisse est un solide partenaire au développement, salue l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Mais elle devrait accroître les moyens financiers engagés et faire des efforts de communication afin d'accroître le soutien du public.

Le bilan du nouvel examen réalisé tous les cinq ans par le Comité d'aide au développement de l'OCDE est globalement positif. Les partenaires de la Suisse apprécient son expertise, ainsi que la prévisibilité et la flexibilité de son soutien, soulignent les experts dans leur rapport publié vendredi.

Une série de recommandations doivent aider la Confédération à bâtir sur ses acquis. La Suisse devrait notamment rétablir son engagement à consacrer 0,5% de son revenu national brut à l'aide publique au développement. Cette promesse a été tenue entre 2014 et 2016, mais le budget annexé au message 2017-2020 ne prévoit d'atteindre que 0,48%. En 2017, le niveau a même été réduit à 0,46%.

Neutralité en jeu

L'aide publique au développement est soumise à des pressions visant à limiter les migrations irrégulières, note le comité. Mais un programme visant d'abord à prévenir l'immigration plutôt qu'à promouvoir le développement durable du pays partenaire pourrait créer un risque pour la réputation de la Suisse et compromettre sa neutralité.

Des garde-fous doivent être mis en place afin que le programme reste concentré sur les investissements à long terme ciblant la réduction de la pauvreté et le développement durable, recommandent les experts. Un nouveau discours sur la coopération pour le développement et le rôle qu'elle joue pour favoriser la prospérité commune est nécessaire. Des efforts supplémentaires pour présenter clairement l'avantage de la Suisse pourraient l'aider à développer une stratégie dépassant la somme des priorités et lui permettraient de recentrer le programme. Le pays compte 16 vastes priorités thématiques et associe 54 pays prioritaires, mais dans près de la moitié, la Suisse ne figure toutefois pas parmi les dix premiers donneurs.

Concentration à expliquer

Cette dispersion peut limiter la visibilité de la Suisse et nuire à un soutien efficace. La récente décision du Conseil fédéral de recentrer le prochain message sur quatre régions prioritaires est une étape vers une concentration accrue. A mesure que le pays développe son approche régionale, il devrait expliciter la logique suivie et dire comment il veut la concrétiser pour renforcer son impact.

La Suisse est aussi invitée à analyser de manière plus poussée l'impact de ses politiques nationales sur les pays en développement. D'éventuelles incohérences devraient être mises en évidence et débattues au sein du gouvernement mais aussi dans le grand public.

Les experts recommandent par ailleurs à Berne d'intégrer davantage l'égalité des genres et la gouvernance dans ses interventions. Le nombre limité de projets visant à limiter les changements structurels dans ces domaines nuit aux efforts pour favoriser un changement en profondeur.

La Suisse s'est dotée de solides mécanismes en vue de garantir la qualité de l'aide. Mais la multiplication des informations à livrer pour rendre des comptes accroît la charge administrative des responsables de programme et réduit leur temps pour améliorer les projets. Les experts conseillent de recueillir davantage de données servant à déterminer si le programme atteint les plus vulnérables. (ats/nxp)