Choisir le jour de sa mort est une option plébiscitée par toujours plus de Suisses. L'enquête publiée fin 2017 par le «Tages-Anzeiger» révélait en effet que 965 personnes ont pris librement une substance létale en 2015, contre 742 en 2014. Ceci alors qu'elles n'étaient que 86 à avoir recours au suicide assisté en l'an 2000.

Tandis que le nombre de suicides assistés ne cesse d'augmenter en Suisse, la tendance est toute autre chez notre voisin, l'Allemagne. En 2015, le Parlement allemand a en effet voté une loi interdisant la professionnalisation de l'assistance au suicide. Le Verein Deutsche Sterbehilfe, seule association d'aide au suicide en Allemagne, semble désormais avoir trouvé un moyen pour contourner cette législation, écrit ce lundi le «Tages-Anzeiger».

«Cette section est notre bouclier»

Lors d'une assemblée générale qui s'est tenue dimanche, les membres de la section zurichoise ont décidé de rendre cette filiale indépendante. L'association pourra désormais aider activement depuis la Suisse les Allemands souhaitant mourir. La filiale zurichoise a été créée en 2012 déjà par Roger Kusch, 63 ans. «Cette section est notre bouclier», avait-il expliqué à l'époque, craignant l'imminente entrée en vigueur de la loi citée plus haut. Depuis son entrée en vigueur, l'association avait en effet mis un terme à ses activités en attendant de trouver une solution pour contourner la législation.

Et voici comment devrait fonctionner l'aide au suicide allemande, orchestrée depuis Zurich: le patient se rend en Suisse, accompagné d'un proche. Une fois arrivé dans les locaux zurichois, il formule son désir de suicide accompagné. Le tout est enregistré sous forme de vidéo. Dans un second temps, le patient se fait ausculter par un médecin suisse, qui rédige un rapport et délivre une ordonnance pour la substance mortelle à ingérer. Lorsque la personne souhaite mourir, elle demande à son proche d'aller chercher la substance à Zurich et de la lui apporter en Allemagne. «Nous ne violons ainsi aucune loi allemande et ne commettons aucun crime. En principe, il s'agit ici d'aide à l'aide au suicide», estime Roger Kusch. La loi allemande interdit en effet la professionnlisation de l'assistance au suicide, mais pas l'aide au suicide fournie par des proches.

400 membres Et afin de s'assurer de ne pas avoir de problèmes avec la justice helvétique, Roger Kusch explique avoir d'ores et déjà informé le procureur général zurichois, Beat Oppliger, des nouveaux statuts de la filiale zurichoise. «Je lui ai dit que nous allons coopérer avec le Ministère public.» L'association allemande compte actuellement 400 membres, dont 300 sont affiliés à la section zurichoise. Ils paient une cotisation unique de 10'500 francs ou 9000 euros.

