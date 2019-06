La Suisse a connu une nouvelle nuit tropicale. Conséquence de la canicule, les concentrations d'ozone mesurées mercredi ont dépassé dans plusieurs stations la valeur de 180 microgrammes par mètre cube (µg/m3), soit une fois et demie la valeur limite légale.

Ces valeurs devraient rester très élevées jeudi, indique la Conférence des chefs des services cantonaux de la protection de l'environnement (CCE). Cette dernière se base sur les chiffres de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

La plus forte concentration en ozone a été enregistrée mercredi vers 20h à Chiasso (TI), avec 296 µg/m3. En Suisse romande le record est détenu par Yverdon-les-Bains (VD), avec 281 µg/m3 vers 14h00.

En réaction aux fortes concentrations d'ozone et de smog, le Tessin a décidé de limiter la vitesse à 80 km/h sur l'autoroute A2 entre Chiasso et Taverne et sur l'A394 entre Mendisio et Gaggiolo. Les véhicules des services de secours sont exemptés de cette limitation. Les autorités tessinoises ont par ailleurs ordonné l'interdiction de dépasser sur les autoroutes pour les poids lourds.

Les prévisions météorologiques montrent qu'il n'y aura pas de répit dans les prochains jours, poursuit le canton. Ce dernier juge donc appropriées les mesures prises.

Améliorer la qualité de l'air

La CCE recommande à la population de limiter les efforts physiques intensifs en plein air et appelle à agir pour diminuer les émissions polluantes. Le canton de Vaud, qui enregistre également des quantités élevées d'ozone, émet aussi des recommandations de prudence, en particulier pour les personnes les plus sensibles à la pollution.

En parallèle, le canton lance, en coordination avec le Valais, une action visant à améliorer la qualité de l'air en encourageant l'utilisation des transports publics. Un bon de 20 francs est ainsi proposé aux résidents des deux cantons sur l'achat d'un abonnement demi-tarif «découverte», valable deux mois.

Ce bon, à échanger dans les cinq jours à un guichet de gare, sera inséré dans l'édition du 28 juin du journal «24 Heures». Il est également téléchargeable sur le site internet de l'Etat de Vaud.

Les aînés sous surveillance

Au vu des fortes chaleurs, un dispositif de visites des personnes âgées de plus de 75 ans, vivant seules à leur domicile, est activé. Concrètement, cela signifie que les personnes peuvent, sur appel, bénéficier d’une visite effectuée par des assistants de sécurité publique et la protection civile. Ces visites ont pour but de s'assurer de l'état de santé des personnes âgées, mais elles ont également un caractère social.

Nuit tropicale

La Suisse a connu une nouvelle nuit tropicale de mercredi à jeudi, encore plus chaude que la précédente. Meteonews a enregistré un pic dans le canton de Vaud, à Vevey, où la chaleur n'est pas descendue en dessous de 25,3 degrés.

Sur le massif du Lägern, situé à la frontière entre les cantons de Zurich et d'Argovie, ainsi qu'à Vaduz (FL), plus de 24 degrés ont été mesurés dans la nuit de mercredi à jeudi. Des températures de 23,7 degrés ont été enregistrées sur le Pfannenstiel, au-dessus du lac de Zurich, et sur le Hörnli, dans l'Oberland zurichois.

Tatsächlich ist ein Zeitraum um und vor allem nach diesem Tag statistisch relevant (zu 60 bis 70%), da sich das grossräumige Strömungsmuster oft um diese Zeit im Jahr einpendelt. Hier noch ein morgendlicher Blick vom Säntis, Saharastaub inklusive. https://t.co/ukMOKW9ZVC /2 (km) pic.twitter.com/JcFPZefln0 — MeteoNews (@MeteoNewsAG) June 27, 2019

Il a également fait plus de 23 degrés à Lugano et à Locarno-Monti. Le mercure n'a pas chuté en dessous de 20 degrés dans plusieurs autres stations de mesure, précise Meteonews. Comme la nuit précédente, les températures ont été particulièrement douces en altitude, comme à Göschenen (UR), qui a enregistré 22,1 degrés.

