Air-Glaciers renonce à ses vols charters. La compagnie d'aviation valaisanne, qui opérait depuis Sion et La Chaux-de-Fonds, estime perdre trop d'argent avec cette activité. Quatre pilotes ont été licenciés.

«Air-Glaciers a décidé de concentrer son énergie et ses moyens sur ses activités de base», a annoncé vendredi la compagnie spécialisée dans le sauvetage dans un communiqué. «Nous perdons environ un million de francs par an avec les vols charters, perte qu'il faut compenser avec les autres activités du groupe. Ce n'est plus viable», a expliqué le directeur de la société, Bruno Bagnoud, contacté par Keystone-ATS.

Selon le fondateur de la compagnie, le départ de l'armée de l'aéroport de Sion a aussi contribué à l'abandon des vols charters. «L'armée s'occupait de beaucoup de choses, en matière notamment d'exploitation et de contrôle. Ce n'est plus le cas et il y a trop d'insécurité concernant le futur de cet aéroport», a expliqué M. Bagnoud.

Quatre licenciements

L'abandon des vols charters depuis Sion et La Chaux-de-Fonds a entraîné le licenciement de quatre pilotes. Le reste du personnel a pu être replacé.

Air-Glaciers proposait, d'avril à octobre, des vols charters à bord de ses avions de type Beechcraft King Air, pouvant transporter chacun neuf passagers. Lancés à partir des années 1980, les vols étaient organisés depuis Sion et La Chaux-de-Fonds à destination de la Corse, de l'île d'Eble, de la Croatie et de St-Tropez. Plus de 2000 personnes ont voyagé cette année avec la compagnie, selon M. Bagnoud.

Pour développer ses activités, Air-Glaciers mise désormais sur les drones. «J'y vois un gros potentiel en termes de sécurité, par exemple pour les vols de nuit ou dans des situations compliquées», a expliqué Bruno Bagnoud. (ats/nxp)