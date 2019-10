L'Olma, la plus grande foire agricole, a ouvert ses portes jeudi à St-Gall en présence du conseiller fédéral Alain Berset. L'hôte d'honneur de cette 77e édition est «la culture populaire suisse».

C'est la première visite d'Alain Berset à la foire agricole. Ses collègues du Conseil fédéral l'ont prévenu: on ne boit pas que du lait à l'Olma, a plaisanté le chef du département de l'intérieur dans son discours d'ouverture.

Plus sérieusement, le conseiller fédéral a évoqué l'avenir de l'agriculture. Elle doit se préparer à des temps difficiles avec le changement climatique. Concernant le politique agricole, Alain Berset est persuadé qu'il sera possible de trouver un compromis bien helvétique et qu'au 21e siècle aussi l'agriculture suisse sera prospère.

Porcelet, saucisse et tresse

Après son discours, Alain Berset n'a pas dérogé à la tradition: il a posé pour les photographes avec un porcelet dans ses bras. Il a ensuite fait le tour de la foire. Il a mis la main à la pâte en préparant notamment des saucisses et une tresse.

Plus de 600 exposants sont présents à l'Olma qui dure jusqu'au 20 octobre. L'invité d'honneur propose au public «une bonne portion» de coutumes helvétiques et invite le public à un voyage à travers toutes les facettes des traditions suisses, selon les organisateurs. (ats/nxp)