Le président de la Confédération Alain Berset a rappelé mercredi l'importance du compromis pour le succès de la Suisse. Il s'exprimait depuis l'emblématique prairie du Grütli, où quelque 1300 personnes étaient réunies pour célébrer la fête nationale.

Comme la veille lors d'un brunch à Bellegarde (FR) et dans sa commune de Belfaux (FR), Alain Berset a souligné que c'est grâce à sa capacité de compromis que la Suisse se porte bien aujourd'hui. Et d'ajouter que la prévoyance vieillesse et le système de santé ont besoin de bons compromis.

Le président de la Confédération a également relevé l'importance de l'égalité des chances pour la réussite économique du pays. Les sociétés qui donnent à chacune et chacun de bonnes chances de formation et d'emploi sont plus compétitives que celles qui laissent leur potentiel inexploité, a-t-il noté.

Le Fribourgeois a aussi évoqué les relations extérieures de la Suisse. En tant que petit pays, elle doit pouvoir continuer à compter sur des règles internationales. Et de rappeler que, malgré les problèmes de l'euro, le chômage et la migration, la situation en Europe a historiquement rarement été aussi bonne.

Langues des signes

Avant son allocution, qui mêlait les quatre langues nationales, Alain Berset a inauguré le nouveau «Musée Grütli». Situé à mi-chemin entre le débarcadère et la prairie, celui-ci abrite un extrait de l'exposition «HEIMAT. Sur le fil des frontières», conçue par la Stapferhaus de Lenzbourg (AG).

Des bateaux affrétés pour l'occasion ont transporté les quelque 1300 participants de Brunnen (SZ) jusque sur la prairie du Grütli. Pour éviter toute mauvaise surprise de l'extrême droite, tous ont dû s'inscrire auprès de l'organisateur de la fête, la Société suisse d'utilité publique.

Cette année, les festivités sont placées sous le thème de la cohésion et présentent une nouveauté, l'interprétation des discours et de l'hymne national en langue des signes. Comme les années passées, l'hymne sera chanté à deux reprises, une fois dans sa version classique et une fois avec les nouvelles paroles («Sur fond rouge, la croix blanche...»).

Brunch à la ferme

Des dizaines de milliers d'amateurs ont pris la direction de l'une des quelque 360 exploitations proposant un brunch à la ferme. Plusieurs conseillers fédéraux participent également à ce qui est devenu une véritable institution: Simonetta Sommaruga à Münsingen (BE), Johann Schneider-Ammann à Hergiswil am Napf (LU) et Doris Leuthard à Villmergen (AG).

Pour Alain Berset, Simonetta Sommaruga, Johann Schneider-Ammann, Ignazio Cassis et Guy Parmelin, le marathon du 1er Août a déjà commencé la veille. Seul Ueli Maurer, à l'étranger, ne participe pas aux festivités cette année.

La fête nationale????????avec un peu d’avance et beaucoup de ?? Magnifique journée dans les Alpes fribourgeoises : Lac Noir, Riggisalp, mit #Buurezmorge auf Oberer Euschels, Alp Marbach Brecca. Mit Leserinnen und Lesern der @schweizerillu et de @Lillustre #1erao pic.twitter.com/vWBMdJzDHb — Alain Berset (@alain_berset) 31 juillet 2018

(ats/nxp)