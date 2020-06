Le ministre de la santé Alain Berset a rencontré jeudi à Genève ses homologues français et allemand pour des entretiens bilatéraux sur la crise du Covid-19. Les trois pays continueront à coordonner leur approche à l’avenir, a indiqué le Département fédéral de l’intérieur dans un communiqué.

Rencontré à #Genève @olivierveran ???????? et @jensspahn ???????? pour évoquer notre mobilisation contre le #coronavirus. Nous continuerons à travailler ensemble dans nos zones transfrontalières et au-delà, notamment en accordant nos efforts pour un vaccin sûr et efficace. #CoronaInfoCH pic.twitter.com/dg8gCgeWOW