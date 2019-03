L'UDC a subi de lourdes pertes aux élections cantonales zurichoises du week-end dernier. Elle a cédé 9 fauteuils de députés et régressé à 45 sièges. Du jamais vu en terres zurichoises. Le parti a en outre enchaîné les pertes électorales ces dernières années dans différents cantons. Autant de faits qui font réagir le président Albert Rösti qui analyse la défaite mardi dans le «Tages-Anzeiger».

Selon lui, trois facteurs expliquent la débâcle de l'UDC. Il y a d’abord le fait que les gens vont bien et que la réduction des impôts et de la bureaucratie, qui faisaient partie des thèmes électoraux du parti, ne les a pas concernés. Par ailleurs, le parti n'a pas su amener aux urnes ses électeurs frustrés par l'échec de la mise en œuvre de l'initiative d'immigration de masse. Et surtout le débat sur le climat ces dernières semaines a pris toute la place, selon lui. Ce qui le fâche tout rouge.

Propagande sans précédent de la SSR

Albert Rösti critique ainsi vertement la SSR. «C'est bien qu'une foule de gymnasiens s'engagent politiquement. Mais notre télévision d'Etat a fait de la grève du climat une bataille de propagande sans précédent», proteste-t-il. Ces deux dernières semaines, il y avait pratiquement tous les jours des émissions sur ce sujet, affirme-t-il. Du coup, le président de l'UDC s'en prend à la redevance radio-TV. «Il semble qu'une initiative visant à réduire de moitié les redevances soit désormais nécessaire pour remettre la SSR sur les rails», menace-t-il.

Et le Bernois revient à la charge: «Cette campagne totalement inappropriée et disproportionnée sur le climat nous a fait beaucoup de mal, à nous et aux autres citoyens», estime-t-il. Et de citer en exemple la Vert'libérale Tiana Moser. «Je trouve dramatique qu'elle soit interrogée par la SF pendant 40 minutes trois jours avant les élections. »

Et Albert Rösti se refuse à positionner son parti sur le climat. «Au lieu de nous concentrer sur le climat, nous nous concentrons sur des questions qui préoccupent beaucoup plus la population à long terme. Cela signifie l'asile, l'immigration, l'UE», explique-t-il notamment. Et de conclure en affirmant que l'UDC vise toujours l'objectif de 29,4% des suffrages cet automne.

(nxp)