Fin 2017, Albinen (VS) faisait les gros titres de la presse suisse et internationale. La commune approuvait en effet un projet inédit pour repeupler ce village de montagne. Celui-prévoyait d'offrir 50'000 francs dès 2018 à chaque couple prêt à acheter un bien immobilier, auxquels s’ajoutaient 10'000 francs de plus par enfant. Condition: être Suisse ou au bénéfice d'un permis C, avoir moins de 45 ans et s'engager à résider au moins dix ans dans la commune. Plus d'une année après, le «Blick» fait le point.

Et le président d'Albinen, Beat Jost, se dit satisfait. La commune a déjà approuvé un montant de 255'000 francs pour installer les nouveaux résidents, indique-t-il. Un couple et deux enfants se sont installés dans une maison individuelle. La famille a donc reçu 70'000 francs.

Le village a en outre reçu fin 2018 une autre demande d'installation qui nécessite des capitaux. Elle a a aussi enregistré quatre demandes provenant des résidents locaux pour lancer des investissements importants. Elles émanent toutes de jeunes du village que la commune tient absolument à garder, a expliqué le président de la commune.

Beat Jost est donc satisfait. «On ne pense pas seulement à déménager, on pense aussi à rester ici» , confie-t-il au «Blick». Selon lui, la population a augmenté en tout de 19 personnes l'an dernier, un chiffre important à mettre en regard avec les 250 résidents du lieu.

