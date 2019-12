Le détaillant Aldi veut poursuivre son expansion en Suisse à un rythme soutenu, lui qui a déjà investi environ 1,8 milliard de francs depuis son entrée sur le marché helvétique en 2005. L'année prochaine, environ dix nouvelles filiales devraient ouvrir dans le pays.

La stratégie d'expansion se poursuit de manière efficiente, a souligné Aldi Suisse jeudi. En 2019, onze magasins ont été ouverts et 175 employés embauchés. Parmi les nouvelles filiales, six se sont implantées dans les villes, illustrant la volonté de se faire une place dans les centres urbains, comme à Genève, Zurich ou Lausanne.

L'année prochaine, de nouveaux magasins sont prévus à Lucerne, dans la vieille ville, ainsi qu'à Neuchâtel et à Lausanne: «C'est possible que nous ouvrions encore dans des centres-villes», a indiqué un porte-parole à l'agence de presse AWP. Pour le moment, rien ne peut toutefois être confirmé.

La chaîne de supermarchés à bas prix garde son objectif premier d'ouvrir 10 nouveaux magasins par an pour atteindre le nombre de 300 d'ici à 2029. Au total, 3300 collaborateurs travaillent pour Aldi Suisse.

L'entreprise revendique verser le salaire minimum le plus élevé dans sa branche (entre 4387 et 4684 francs selon les régions, plus treizième mois) et offrira aux pères un congé payé de 4 semaines à compter de 2020.

Aldi Suisse insiste sur le fait que les produits suisses pèsent pour la moitié du chiffre d'affaires généré par l'alimentaire. De leur côté, les produits issus de l'agriculture biologique pèsent pour 8% de l'assortiment et enregistrent une forte croissance. (ats/nxp)