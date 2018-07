Des fauteuils hamacs vendus depuis avril dernier par les filiales suisses d'Aldi connaissent des problèmes de fixation. Face au risque de chute, le grand distributeur et le Bureau fédéral de prévention des accidents (BPA) appellent les clients à les rapporter.

Dans certains cas, il est possible que le crochet compris dans la livraison et destiné à être fixé au plafond présente des signes d’usure prématurée. Cela peut engendrer la casse du crochet et le client pourrait tomber, écrit le BPA vendredi.

Remboursement de l’intégralité du prix d’achat

Le fauteuil hamac ne doit plus être utilisé et peut être rapporté par les clients dans toutes les filiales Aldi de Suisse. Les clients se verront rembourser l’intégralité du prix d’achat même sans ticket de caisse, précise le grand distributeur.

Le rappel de produit concerne le produit fauteuil hamac «Gardenline» (numéro d’article 78961) du fournisseur Miles GmbH et de l’importateur Hanson Im- und Export GmbH. Le fauteuil hamac était disponible en Suisse dans toutes les filiales ALDI SUISSE AG depuis le 19 avril 2018, au prix de 24.90 francs, selon le site web d'Aldi. (ats/nxp)