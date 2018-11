Le conseiller national PLR valaisan Philippe Nantermod a reçu un inquiétant message signalant des cas de peste bubonique près de chez lui, lui recommandant d'ouvrir la pièce jointe. Evidemment, Philippe Nantermod a tout de suite compris qu'il s'agissait de hackers, tentant d'infecter son ordinateur avec un virus. Ils avaient pourtant pris la peine de faire de jolis faux en-têtes, se faisant passer pour le Département fédéral de la Protection de la population. Mais la peste, quand même, c'est trop énorme. Des goitres, à la rigueur... Le conseiller national sait maintenant qu'il doit se méfier comme de la peste des hackers. Allez, pour se remettre de nos émotions, bubon un coup.

Michel Pralong

Genève ville lumière, Lausanne ville éteinte

Et là, c’est le drame. La scène s’est jouée mercredi soir au 19:30. Invité: le conseiller national socialiste et ancien maire de Genève Manuel Tornare. Il était passé au grill par Darius Rochebin pour ses frais professionnels lorsqu’il était à l’exécutif de la Ville de Genève. Tornare semblait outré d’être, selon lui, injustement épinglé. Et voilà que Rochebin l’a relancé sur les frais comparativement bien moindres à Lausanne. Et là, donc, ça a été le drame. «Lausanne n’est pas Genève. Nous sommes une ville internationale», a alors lâché le Genevois, drapé dans son honneur et son importance… Eh oui, revoilà la bonne vieille rivalité teintée de mépris. Genève brille de mille feux, rayonne sur toute la planète. Lausanne, ce gros bourg à peine industrialisé, rayonne au mieux jusqu’à Echandens… Genève est un phare. Lausanne une allumette. Ça va être sympa les retrouvailles avec les collègues vaudois lors de la prochaine session parlementaire…

Renaud Michiels

Manque de jeunisme

Un Hollandais a saisi la justice pour que sa date de naissance soit modifiée. Il a 69 ans et veut en avoir 20 ans de moins... C’est crétin. Il devrait exiger d'avoir 15 ans. Comme ça il pourrait bénéficier de tous les rabais. Et il aurait une carte d’étudiant.

Renaud Michiels

Les forces aériennes suisses, c'est la nuit

Comme nos pilotes ont l'habitude de voler pendant les heures de bureau, on a fini par se demander si ce n'était pas tout simplement parce que leurs F/A-18 n'avaient pas de phares. Apparemment, ils en ont, puisque nos forces aériennes vont partir avec eux s'entraîner au vol de nuit en Ecosse. 40 de nos pilotes et une centaine de membres du personnel au sol vont se rendre là-bas. Comme c'est des Top Guns, il fallait un nom qui claque pour l'exercice qui s'intitule Scotnight (woaw, ça permettra même de faire une suite, genre Scotnight2). On ignore s'il leur sera distribué un kilt de survie, mais l'entraînement permettra à nos valeureux pilotes de savoir voler de nuit. Et à gauche?

Cette photo d'un de nos F/A-18 n'a pas été prise de nuit, car on le voit. Photo: Keystone

Michel Pralong

123456

«Réutiliser un mot de passe aide les cybercriminels», fait savoir MELANI, la Centrale suisse d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information. Oui. Mais ça aide aussi à s’en souvenir.

Renaud Michiels

Jouons au Scrbbl

La conseillère d’État vaudoise Béatrice Métraux est la nouvelle présidente de la CLDJP, de la CLDAM et de la CLAMPP, bravo à elle. (Si vous tenez vraiment à savoir ce que désignent ces acronymes barbares cliquez là.) N’empêche qu’avec CLDJP, CLDAM et CLAMPP elle va ramer: ça ne lui fait pas beaucoup de voyelles. On a bien «clampa», en six lettres, mais c’est pas terrible…

Renaud Michiels

On loue ses qualités

"Au centre du centre" et "bâtisseuse de ponts", Viola Amherd lance sa campagne pour le Conseil fédéral https://t.co/ZNb0PopNat — RTSinfo (@RTSinfo) 8 novembre 2018

Ne pas oublier de rajouter après «bâtisseuse de ponts», «propriétaire louant des ateliers au prix fort».

Michel Pralong (Le Matin)