De fortes pluies ininterrompues dans la nuit de lundi à mardi ont mis les autorités de plusieurs cantons en Suisse orientale en état d'alerte. Dans le canton de Saint-Gall, les pompiers ont dû intervenir dans sept communes pour des maisons inondées.

Des inondations ont également touché la ville de Saint-Gall et à Amden, un ruisseau a débordé. Personne n'a pour l'heure été blessé.

MeteoSuisse a averti que des «averses sont encore à attendre mardi le long des versants nord des Alpes et dans le nord-est de la Suisse»

Selon SRF Meteo, il est tombé plus de 50 millimètres de pluie en Suisse orientale au cours des dernières 24 heures et ce sont même 73 millimètres qui ont été mesurés dans le Klöntal (Glaris).

Auch über Nacht fiel gebietsweise nochmals viel #Regen . In den letzten 24h in den östlichen #Voralpen verbreitet über 50 Millimeter. #nass ^is pic.twitter.com/uEFInxMU5H

Les rivières Thur, Sihl et Emme sont exposées à un risque modéré d'inondation avec des pointes de débit attendues mardi matin. La situation devrait se détendre à partir de mercredi.

Heute viele #Wolken und gelegentlich #nass. Regionale Unterschiede: In der Ost-CH und in Nordbünden teils wiederholt Regen. Im westlichen Mittelland dagegen am Nachmittag teils sonnig. 15 Grad, zügiger Westwind. ^is pic.twitter.com/RFZ5GR4DdV