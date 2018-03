Les voyageurs qui rapportent de certains pays de l'Est des sandwiches au porc feraient mieux de s'abstenir. Ils risquent d'importer la peste porcine africaine (PPA) en Suisse, avertissent les autorités fédérales. Un programme de détection précoce de cette maladie non dangereuse pour l'homme a été élaboré.

Son but est de dépister rapidement les sangliers indigènes potentiellement infectés afin d'empêcher la propagation de la PPA dans cette population. Les sangliers ne sont toutefois pas les seuls menacés, relève l'Office fédéral des affaires vétérinaires (OSAV) qui a présenté le dispositif mercredi aux milieux concernés.

Cette peste peut se transmettre aux porcs domestiques et présenter un risque pour toute la population porcine suisse. Chasseurs et gardes-faune sont appelés à annoncer au service vétérinaire cantonal compétent tous les sangliers trouvés morts, tirés parce qu’ils étaient malades ou accidentés. Les détenteurs de porcs domestiques sont invités à signaler les symptômes anormaux.

La peste porcine africaine continue de se propager en Europe. Tout un chacun peut contribuer à empêcher l’introduction de la PPA en Suisse. https://t.co/dX59Y34a80 pic.twitter.com/sOyNo8ZTSr — BLV - OSAV - USAV (@BLV_OSAV_USAV) 29 mars 2018

Vigilance individuelle

Chacun peut contribuer à empêcher l’introduction de la maladie en Suisse. À l’heure actuelle, le danger principal réside dans les produits à base de viande de porc rapportés par des voyageurs en provenance des régions européennes touchées.

Il est déconseillé d’emporter des provisions de voyage, viande et charcuterie en provenance de la République tchèque, la Roumanie, la Pologne, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie. L’importation de viande et de charcuterie en provenance des pays touchés hors de l'UE, comme l’Ukraine, la Moldavie, la Russie et la Biélorussie, est totalement interdite en trafic voyageurs.

Une contamination peut en effet se produire si des sangliers mangent des restes de nourriture contaminés ou si de tels restes sont illégalement mélangés à la nourriture donnée à des porcs domestiques. Les importations de porcs et de sangliers, et de leurs produits, sont déjà restreintes en Suisse.

L'OSAV a préparé une documentation de sensibilisation à l'épizootie. Celle-ci peut être commandée ou téléchargée gratuitement sur son site Internet (www.blv.admin.ch). (ats/nxp)