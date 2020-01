En France, trois zones de production d'huîtres et de moules (dans le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et en Charente-Maritime) sont touchées par la présence d'un norovirus, qui cause des gastro-entérites. Certains de ces coquillages ont été acheminés en Suisse et, suite à l'alerte lancée par les importateurs, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) les a fait retirer de la vente et a ordonné des rappels. Dans un communiqué publié ce 9 janvier, l'Office recommande de ne pas consommer les produits listés ci-dessous et, si vous les avez achetés, de la ramener au magasin.

Violentes diarrhées

Si vous en avez mangé et que ces fruits de mer étaient infectés, les premiers symptômes de maladie apparaissent en général 12 à 48 heures après. Ils se manifestent souvent de manière très soudaine avec des vomissements en jets et une forte diarrhée, souvent accompagnés de douleurs abdominales et musculaires ainsi que de maux de tête. Dans certains cas, la maladie peut également provoquer de la fièvre. L’évolution est en général bénigne. Le traitement consiste essentiellement à veiller à boire suffisamment. Dans les groupes à risque, tels que les personnes âgées, les enfants et les personnes immunodéprimées, la maladie peut avoir des conséquences plus graves.

La maladie est en outre contagieuse. Pendant sa phase aiguë et pendant au moins 2 à 3 jours après, les personnes atteintes excrètent le virus en grande quantité dans leurs selles ou leurs vomissements et durant cette phase, elles peuvent également le transmettre à d’autres personnes. Le virus est transmis par voie orale, par contact avec la peau (mains sales) ou avec des objets (poignées de porte contaminées), par inhalation des gouttelettes en suspension dans l’air (après des vomissements).

Se laver les mains

L'OSAV rappelle donc qu'il est important de respecter une bonne hygiène des mains, en les lavant soigneusement et régulièrement avec du savon, en particulier après avoir été aux toilettes. Il est recommandé de se désinfecter les mains. Les surfaces ou textiles contaminés par des selles ou des vomissures doivent être désinfectés ou lavés à plus de 60°C. En outre, l'Office met en garde que la préparation habituelle des moules ne permet pas de garantir que les norovirus soient suffisamment inactivés pour ne pas déclencher de maladie.

Le norovirus se serait retrouvé dans les fruits de mer suite à une première épidémie de gastro-entérite humaine en France. Suite à de fortes pluies, certaines stations d'épuration n'aurait pas été en mesure de traiter toutes les eaux usées et le virus se serait alors répandu dans les eaux de mer, infectant les bassins de production, selon France Info.

Moules, huîtres mais également certaines coques et palourdes ont été touchées. Voici la liste des produits signalés en Suisse romande:

Migros Genève

Moules bouchot AOP 700 g fix , n° d’article 251422720000

Moules bouchot AOP 1,4 kg fix , n° d’article 251422730000

Aligro Matran, Genève, Sion, Chavannes, Schlieren

Coque Commune FR

Palourde Japonaise M

Palourde Japonaise G

Palourde Japonaise d’élevage G

Aligro Matran

Huître fine claire CANCALE – Baie du Mont St-Michel

Coop

Huîtres « Bretagne Creuses spéciale », vendues à partir du 30 décembre 2019 dans les comptoirs de vente en vrac

Moules « Label Rouge » de la marque « La Cancalaise » ; 1 kg avec les délais d’attente suivants : 7, 9, 10 et 11 janvier 2020.

Moules estampillées « Label Rouge » et AOC Saint Michel, vendues à partir du 30 décembre 2019 dans les comptoirs de vente en vrac

Manor Supermarché Lausanne

Coque Commune FR

