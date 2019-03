Depuis la défaite de Zurich, dimanche, les élus de l'UDC ont réactualisé une tactique qu'ils avaient mise de côté ces dernières années: s'attaquer frontalement aux médias, en particulier au service public. Le thème du climat et les grèves des collégiens auraient fait selon eux l'objet d'une véritable «propagande». Du coup, l'opinion se détourne des vrais problèmes qui mettraient en valeur l'UDC.

«Les gens sont comme ivres»

Le président Albert Rösti (UDC/BE) s'indigne ce mardi dans la presse alémanique: «Notre télévision d'Etat a fait de la grève climatique une bataille de propagande sans précédent». Et de brandir à nouveau la menace de réduire de moitié les moyens de la SSR en guise de rétorsion. Le rédacteur en chef de la «Weltwoche», Roger Köppel (UDC/ZH), estime que l'intensité de la mode du «climat» saoule littéralement les esprits. Dans un tweet, il dénonce: «Les gens sont comme ivres. Ivres et réactifs seulement sous condition, car leur cerveau est partiellement hors d'usage»

«Extraordinaire...»

«Ce sont les médias qui montent cela en épingle», Oskar Freysinger a repris du service et lui est un spécialiste du dénigrement des médias, à qui il doit son ascension (et, selon lui, sa chute aussi...) Dans «24 Heures», il a des formules toutes prêtes: les médias «cherchent à globaliser les consciences. (...) La mise en scène est extraordinaire. Les réseaux sociaux suivent. Tout s'enchaîne et vous obtenez une psychose généralisée...» Autrement dit, il faut démonter tout ça en épingle... Après quoi, la température de la planète aura déjà sensiblement baissé dans les esprits et la fièvre aura repris à l'UDC!

Un second souffle

Pas si simple tout de même de nier les évidences. Pas si simple non plus de faire l'autruche climatique, tandis que des milliers de jeunes sont dans la rue et entraînent leurs parents à ne pas voter pour lesdites autruches. Mais bref, s'attaquer aux médias est une sorte de retour aux sources pour l'UDC. On sent dans ces invectives une poussée de nostalgie, la recherche d'un nouveau souffle, d'une nouvelle fraîcheur pour élections. Ne manque plus que la mascotte des années du succès, le bouc Zottel, qui savait y faire avec ces boucs de journalistes... On verra si l'histoire repasse les plats...

