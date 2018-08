Il est urgent de rendre l'industrie agroalimentaire durable. Face au changement climatique et aux scandales alimentaires, l'initiative pour des aliments équitables est plus nécessaire que jamais, estiment les partisans du texte soumis au vote le 23 septembre.

L'initiative «pour des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions équitables et écologiques», lancée par les Verts, demande que la Confédération renforce l'offre de denrées alimentaires sûres et de bonne qualité. Celles-ci devraient être produites dans le respect de l'environnement, des ressources et des animaux, ainsi que dans des conditions de travail équitables.

Le texte répond à une demande de plus en plus forte des consommateurs, a expliqué jeudi à Berne le comité d'initiative. L'urgence se fait sentir face au changement climatique, à la disparition des espèces, l'élevage industriel, les scandales alimentaires, l'industrialisation de l'agriculture et la surexploitation de la nature, selon lui.

Simple à mettre en oeuvre

Contrairement à ce que disent ses détracteurs, notamment le Conseil fédéral, l'initiative est simple à mettre en oeuvre. Il suffirait de mieux déclarer les produits ou de conclure des conventions sectorielles d'objectifs, de mettre en place des labels ou d?offrir un traitement de faveur aux importations produites de manière durable notamment lors de l'octroi de contingents, selon le comité.

L'initiative peut aussi être mise en oeuvre en conformité avec le droit commercial international. Le commerce mondial doit de toute façon intégrer les objectifs de durabilité des Nations Unies et de l'accord de Paris sur le climat, fait valoir le comité formé de représentants d'organisations actives dans la protection de l'environnement ou des animaux, l'agriculture, la protection des consommateurs et la coopération au développement. (ats/nxp)