«Un trajet, un ticket»: telle est la devise d'Alliance SwissPass. La nouvelle organisation de la branche des transports publics, active depuis le 1er janvier, compte environ 250 entreprises de transport et l'ensemble des 17 communautés tarifaires régionales de Suisse.

La nouvelle organisation propose à ses clients, via l'application Nova, de se munir d'un seul et même titre de transport qui s'applique à tout le pays. Jusqu'ici, les voyageurs devaient acheter plusieurs tickets selon la zone tarifaire dans laquelle ils se trouvaient.

Alliance SwissPass vise avant tout à harmoniser les dispositions tarifaires et à simplifier l'accès aux transports publics. «Le but est d'avoir une logique tarifaire cohérente, a dit sur les ondes de la RTS Bernard Guillelmon, vice-président du Conseil stratégique de l'Alliance SwissPass et directeur général de la compagnie BLS.

Rapprocher deux mondes

La nouvelle organisation rapproche deux mondes jusqu'ici largement séparés: l'organisation tarifaire nationale ch-direct et les communautés régionales. Les communautés tarifaires, qui ont créé une identité régionale, vont avoir besoin d'une certaine flexibilité tarifaire, d'autant plus que le trafic régional est payé pour moitié par les cantons et les communes, a souligné Andreas Büttiker, membre du Conseil stratégique de l'Alliance SwissPass lors d'une conférence de presse mardi à Berne.

Cette autonomie continuera d'exister. »Les décisions pour chaque région restent dans la région«, a déclaré Helmut Eichhorn, directeur général d'Alliance SwissPass.

Près de 40% des recettes totales des transports publics suisses sont générés par les communautés tarifaires régionales. On compte plus d'un million d'abonnements annuels et environ 4,7 millions d'abonnements mensuels dans ces communautés tarifaires. A titre de comparaison: environ 500'000 abonnements généraux sont vendus chaque année.

Un simple billet

Pour Bernard Guillelmon, l'abonnement général a de l'avenir. «Les Suisses aiment les abonnements. C'est plutôt le simple billet qui pose problème», a-t-il poursuivi. «On ne peut pas par exemple obliger une communauté tarifaire à avoir des prix dégriffés. Mais on peut faire en sorte que s'il y a des prix dégriffés, ils le soient dans la même logique partout», explique le responsable.

Les guichets vont certainement rester, a poursuivi Bernard Guillelmon. «Une partie de la population voudra toujours des conseils et des billets papier, mais la vente de billets digitaux va continuer d'augmenter». (ats/nxp)