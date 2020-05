Une séquence de séismes est active près d’Elm, dans les Alpes glaronnaises. Elle a débuté mardi à 07 h 50 avec un tremblement de terre de 3,1 sur l’échelle de Richter, selon le Service sismologique suisse (SED) de l’EPFZ.

Cette secousse, ressentie par plusieurs personnes, est la plus forte enregistrée depuis le début de la séquence. Entre mardi et jeudi midi, le SED a localisé 13 autres séismes, dont deux ressentis faiblement près de l’épicentre. De magnitude 2,9 et 2,8, les secousses se sont produites mercredi respectivement à 02 h 55 et 09 h 11, indique le SED.

En règle générale, il ne faut pas s’attendre à des dégâts pour un tremblement de terre de cette magnitude. Le SED précise qu’il avait déjà enregistré une séquence similaire dans cette zone en 1987. Elle avait duré exactement un mois et s’était composée de 34 secousses, dont la plus forte avait affiché une magnitude de 2,4. (ats/nxp)