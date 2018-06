Edito

Argent vaudois, vent jurassien!



Installer des éoliennes, c’est compréhensible pour sortir du nucléaire. À condition de les démonter quand le vent a mal tourné, sans faire payer la collectivité! Avec ses finances inquiétantes, le producteur vaudois d’électricité Alpiq l’admet volontiers, lui qui exploite trois éoliennes loin de Lausanne: l’inquiétude du député jurassien Jean-Daniel Tschan est légitime.



Qui financera la déconstruction? Alpiq assure que, pour le site du Peuchapatte, tout a été réglé par la constitution d’un fonds qui avait échappé au gouvernement jurassien. Soit. Mais qui dit qu’au lieu d’être déconstruites, les éoliennes ne seront pas reprises, ou remplacées par des investisseurs chinois, dont l’intérêt financier est encore plus éloigné des paysages jurassiens que celui d’une société vaudoise? Déjà qu’hier, ceux qui révisaient ces éoliennes venaient d’Autriche…



L’absence d’une vision globale se fait cruellement ressentir aux Franches-Montagnes. Elle divise tout un peuple, entre l’ancien militant qui encaisse une location pour une énergie renouvelable, et le politicien qui ne supporte pas le bruit et la vue des pales.



Cinq grandes éoliennes tournent actuellement dans deux parcs jurassiens: trois au Peuchapatte et deux à Saint-Brais. Mais quand il additionne, de Vaud à Soleure, les installations subventionnées déjà réalisées (15) et celles préavisées favorablement (336), le député Jean-Daniel Tschan en totalise 351 dans l’arc jurassien, et de Vaud à Soleure sans compter la liste d’attente 155. Parlons-en…