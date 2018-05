À La Chaux-de-Fonds, le dépôt de déchets en dehors de lieux prévus à cet effet est punissable d’une amende tarifée plus élevée que d’autres infractions liées à la circulation routière. Exemples: 60 FRANCS : Circuler sans feux lorsque c’est nécessaire. 100 FRANCS : Téléphoner sans le kit mains libres sur la route. 100 FRANCS : Conduire un véhicule dont un pneu est dans un état insuffisant. 140 FRANCS : Ne pas accorder la priorité à un piéton sur un passage pour piétons. 180 FRANCS : Faire un excès de vitesse entre 15 et 20 km/h sur une autoroute. 200 FRANCS : Jeter un carton dans un conteneur à papier à La Chaux-de-Fonds. Source

Daniel*, 75 ans, a préféré poser de dos sur la photo pour garder l’anonymat. Il n’aimerait pas être catalogué par les habitants du coin comme un criminel. Car c’est bien comme cela que le septuagénaire se sent depuis qu’il a malencontreusement jeté un carton, doté de son adresse, dans un conteneur à papiers en octobre dernier. Son geste lui a valu une amende de 200 francs.

Une somme pharaonique pour ce bénéficiaire de l’aide sociale qui a juste de quoi boucler les fins de mois: «Avec mon revenu minimum, je ne sais pas comment payer. Je trouve que c’est excessif. Le montant est plus élevé que pour un refus de priorité sur un passage piéton. Je n’ai mis la vie de personne en danger, ni abandonné de déchets dans un bois ou une forêt.»

À l’Ecopoint du Châtelot, à La Chaux-de-Fonds, pas question de déposer du carton. Seuls le verre, l’aluminium, le papier, les huiles et les piles peuvent être jetés dans les bennes. Le carton n’y est plus autorisé depuis l’introduction de la taxe au sac en 2012 et l’installation des nouvelles poubelles.

Un détail auquel Daniel n’avait pas fait attention. «Avant, nous avions un conteneur à disposition dans lequel nous pouvions mélanger cartons et papier. C’est certainement de là que vient mon erreur», explique-t-il. Dans la métropole horlogère, le carton peut être soit jeté dans un Ecopoint approprié, soit être ramassé à domicile une fois par mois pour autant qu’il soit aplati, vidé d’autres déchets éventuels et conditionné en ballots ficelés.

Dénoncé à la justice

Si l’homme reconnaît son erreur, il a du mal à avaler la pilule et craint d’avoir un casier judiciaire. Pire, de faire de la prison. Comme il n’a pas les moyens de payer dans les délais, le Service de la voirie de la commune de La Chaux-de-Fonds a en effet dû dénoncer le cas au Département de la justice du canton de Neuchâtel. Ce dernier a fait grimper la sanction à 260 francs, l’informant qu’«en cas de non-paiement fautif de cette amende, la peine privative de liberté de substitution de 2 jours est requise». Après avoir fait opposition, il vient de recevoir une réponse négative du ministère public, seul compétent pour trancher. «Je vais devoir trouver un arrangement. Leur demander, par exemple, de pouvoir payer en plusieurs fois ou bien de faire des travaux d’utilité publique. Car il m’est impossible de payer la somme d’un coup.»

20 à 30 cas mensuels

Son cas n’est pas isolé puisque, chaque mois, un lot de distraits se trompe de benne ou fraude. «Pour la Ville de La Chaux-de-Fonds, nous amendons entre 20 et 30 personnes par mois», détaille David Gerber, responsable de la déchetterie intercommunale.

*Prénom d'emprunt (Le Matin)