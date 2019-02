L’Administration fédérale des douanes a saisi des alevins d'anguilles, dit aussi civelles, aux aéroports de Genève et de Zurich, respectivement les 19 et 11 janvier dernier. Sept hommes ont été arrêtés à Genève et incarcérés à Champ-Dollon, révèlent la Tribune de Genève, 24 Heures, le Tages-Anzeiger et le Bund mercredi.

Les journaux rappellent que l'anguille est une espèce menacée d'extinction. En Europe, les quantités de spécimens ont chuté drastiquement en quelques décennies. Au point que des quotas de pêche ont été introduits et que son exportation a été interdite par l'UE. Mais le trafic vers l'Asie est important, expliquent-ils.

(nxp)