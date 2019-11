La semaine dernière, le président du Conseil d’Etat, Antonio Hodgers, s'est exprimé dans une vidéo sur la problématique du déménagement du département l'actualité de la RTS de Genève à Lausanne annoncé pour 2024. Il défendait l'idée que la RTS maintienne ses deux sites dans les cantons romands les plus importants que sont Vaud et Genève, et d'ajouter: «Or, vous pouvez voir que dans la direction de la RTS, il n'y a pas beaucoup de Genevois. Je vois beaucoup de Valaisans, qui eux sont partout, comme toujours».

Xénophobie?

Pour le député et président du PLR de la Ville de Genève, Simon Brandt, c'est davantage qu'une boutade innocente qu'il faut réparer. Il voit dans cette assertion des propos «proprement scandaleux tant ils flirtent avec la discrimination et la xénophobie la plus basique dont je rappelle ici la définition: la xénophobie est une «hostilité à ce qui est étranger», plus précisément à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un individu considéré comme étranger à son propre groupe».

Des citoyens de seconde zone ?

En s'adressant au Conseil d'Etat, dans une question urgente déposée au Grand Conseil le 31 octobre, il interpelle: «Sur quels éléments se base-t-il (Antonio Hodgers, ndr.) pour dire cela? (...) Quel est le lien avec un déménagement prévu dans le canton de Vaud et non pas en Valais? (...) Est-ce que le Conseil d’Etat considère les Confédérés en général, et les Valaisans en particulier, comme des citoyens de seconde zone? (...) Le président du Conseil d’Etat compte-t-il présenter des excuses au canton du Valais et à nos concitoyens d’origine valaisanne pour ces propos discriminants?»

Réponse au Grand Conseil

Simon Brandt réagit surtout le principe, car il a des liens assez ténus avec le Valais: «Pas de résidence ou de famille, ma mère étant originaire de Zürich, précise-t-il. J’y ai par contre quelques amis parmi lesquelles une de mes meilleures amies qui vient de Sierre...»

«Absurde»

Quant à Antonio Hodgers, il en tombe des nues: «Ces accusations sont absurdes. S'il on regarde bien la vidéo, on se rend bien compte que c'est un trait d'esprit, un clin d 'oeil à l'attention de mes amis valaisans. C'est une réalité aussi, les Valaisans sont un peuple de diaspora. J'ai une affection particulière pour eux parce que ce sont des migrants, en Argentine d'ailleurs à l'époque, qui s'intègrent très bien tout en gardant la fierté de leurs origines. «20 minutes» en a fait son titre, alors que le sujet était ailleurs. C'était juste un trait d'humour, qui n'a strictement rien à voir avec de la xénophobie... Je n'ai d'ailleurs eu aucune autre remarque dans ce sens».

Eric Felley