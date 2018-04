Les critiques ont été évoquées par l'Office fédéral des transports (OFT) dans un rapport de révision, daté de mars 2017 et rendu public dimanche par la SonntagsZeitung.

Dans le document que l'ats a également pu consulter, les contrôleurs soupçonnent un subventionnement croisé non autorisé, par lequel des forfaits pour les dépenses de la direction commune des deux entreprises, la société ferroviaire argovienne du Wynental et du Suhrental (WSB) et la compagnie de bus d'Aarau (AG), ont été faussement enregistrés. Des indemnités annuelles allant jusqu'à 300'000 francs ont été incorrectement comptabilisées pendant des années.

Selon la direction de l'entreprise WSB, citée dans le rapport, les calculs de l'OFT relatifs aux subventionnements croisés ne reflètent pas correctement la situation. Entre 2007/2013 et 2015, plusieurs postes de charges ont changé.

Selon ses propres calculs, la différence entre les montants facturés et les coûts totaux atteint moins de la moitié de la somme avancée par l'OFT. (ats/nxp)