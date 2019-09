Le Conseil communal de Val-de-Ruz (NE) a décidé, à contre-coeur, d'annuler la foire d’automne de Dombresson, prévue le 18 octobre prochain. L'axe routier entre Villiers et le Pâquier n'étant pas encore rétabli, après les intempéries qui ont fait un mort le 21 juin dernier, les autorités ont mis une croix sur une manifestation qui aurait paralysé la rue principale du village de Dombresson.

La fête aurait nécessité la fermeture de la route principale, ce qui aurait eu pour conséquence l’arrêt des travaux durant une journée. Une déviation aurait dû être mise en place, mais les camions transportant les matériaux n'auraient pas pu, avec leur chargement, les emprunter. «Afin de garantir la réouverture de cet axe important avant l’arrivée du froid, il est nécessaire de pouvoir mettre à profit chaque jour de travail sur le chantier», justifient les autorités.

Regrets

Le Conseil communal indique avoir étudié la possibilité de déplacer le site de la foire ou de renvoyer l’édition au lendemain. Las! Aucune des solutions alternatives ne s’est révélée propice «au bon déroulement et à l’attractivité de la manifestation», tant pour le public que pour les commerçants, selon la présidente du Conseil communal Anne Christine Pellissier.

L'annulation de la manifestation a été décidée «avec grand regret». Les dates des foires communales 2020 sont d’ores et déjà connues, à savoir le lundi 27 avril, le lundi 18 mai et le vendredi 23 octobre, à Coffrane et Dombresson. Si la météo ne refait pas des siennes...

Vincent Donzé