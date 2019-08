Donald Trump veut acheter le Groenland , la Suisse pourrait acheter le Liechtenstein... Le commerce de territoires souverains fait sourire aujourd'hui, mais cela n'a pas toujours été le cas entre les pays ou les Etats. Même la Suisse aurait pu se payer des colonies et les développer après la guerre. En 1948, le conseiller fédéral neuchâtelois Max Petitpierre, en fonction depuis trois ans, avait reçu une offre pour le moins alléchante d'acheter un bout d'Afrique.

«Très lourde charge pour la France»

C'est ce qui ressort d'un document diplomatique qui figure dans les archives de la Confédération (et transmis par un lecteur très attentif sur la question). Il s'agit d'une notice du conseiller fédéral à la tête du Département des affaires étrangères. «Le Gouvernement français, écrit-il à l'attention de ses collèges, considère que ses colonies représentent actuellement une charge très lourde pour la France. Il demande si la Suisse serait disposée à s’intéresser à l’exploitation de l’une ou l’autre de ses colonies, de préférence le Cameroun, ou éventuellement Madagascar».

Max Petitipierre n'a semble-t-il pas réussi à convaincre ses collègues à Berne de sauter sur l'occasion pour avoir des colonies gratuites.

«Aussi utile que possible à l'économie suisse»

Gilles Petitpierre écrit encore: «Toutes les facilités nécessaires seraient données dans le domaine de l’établissement, économique et financier. Cette participation de notre pays pourrait se faire sous la forme de la constitution d’un groupe franco-suisse qui examinerait de quelle manière la colonie pourrait être exploitée d’une manière aussi utile que possible à l’économie suisse. Le Cameroun est riche en produits qui pourraient être importés en Suisse, ce qui nous libérerait de l’obligation de les acheter ailleurs.» Finalement, la proposition est restée sans suite, en tout cas des archives de la Confédération.

La décolonisation déjà en route

Le Cameroun, grand comme onze fois la Suisse, avait déjà changé de propriétaires dans son histoire. En 1884 ce sont les Allemands, sous Bismarck, qui convoitaient les richesses du pays et y installaient des industries. Mais en 1918, après leur défaite, ils doivent céder le pays aux vainqueurs. La France pour une grande part et le Royaume-Uni se partagent le pays.

Mais après la guerre, la même année que la notice du conseiller fédéral, la décolonisation est déjà en marche avec la création de l'Union des populations du Cameroun (UPC) mouvement nationaliste pour l'indépendance. Après une dizaine d'années de tension, d'émeutes et de répression, le pays des Lions Indomptables accède à l'indépendance le 1er janvier 1960. Mais la France a toujours gardé des contrats de coopération, qui en font toujours aujourd'hui un membre de la Françafrique.

Quand à Madagascar, la cinquième plus grande île du monde, grande comme quatorze fois la Suisse, elle accède aussi à l'indépendance en 1960. Elle était une colonie française depuis 1896. A ce jour, elle est toujours considérée par certains comme une chasse gardée d'outre-mer par l'économie française et atout géostratégique non négligeable.