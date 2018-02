En mai 1999, le Rhin atteignait son plus haut niveau depuis plus d’un siècle. La Suisse alémanique mais aussi les cantons de Fribourg et du Valais étaient victimes d’importantes inondations. La conséquence de pluies diluviennes et des abondantes chutes de neige de cet hiver-là.

Épée de Damoclès

Des chutes de neige sans équivalent jusqu’à cette année. Faut-il dès lors s’attendre au même printemps? «Le potentiel d’inondations est très élevé, répond l’hydrologue David Volken dans Blick. D’août à juin, en fonction de la météo et du processus de fusion, les grands collecteurs d’eau seront menacés.»

Une comparaison avec la fameuse année 1999 à prendre avec prudence, estime Nicolas Borgognon, météorologue à MeteoNews. «Il est vrai que l’on n’avait pas vu autant de neige depuis l’hiver 1999. Et que, logiquement, l’accumulation de neige est un facteur de risque supplémentaire pour des inondations printanières. Mais on ne peut pas préjuger de la météo du printemps en fonction de celle que l’on a connue cet hiver. Les premiers indicateurs montrent une météo plutôt fraîche pour avril et mai, données à prendre vraiment avec des pincettes.

Il est trop tôt pour dire le temps qu’il fera au printemps.» Pour le spécialiste, la forte quantité de neige tombée cet hiver est une épée de Damoclès. Si le printemps est plutôt sec et que la neige fond doucement, l’eau sera absorbée progressivement. En cas de fortes précipitations, la situation pourrait être plus compliquée.

Moins de neige en basse altitude

«Disons que c’est un facteur de risque, mais pour que cela engendre concrètement des inondations, c’est essentiellement un épisode pluvieux durable couplé à une limite pluie-neige au-dessus de 2000 à 2500 m qui constituerait la situation la plus problématique.»

De plus, si les quantités de neige font penser à l’année 1999, la situation n’est pas à 100% comparable. «Au-dessous de 2000 mètres, il y a moins de neige accumulée. Il y en a eu, mais il a déjà plu dessus. Normalement, la période charnière se situe entre mi-mars et mi-mai. Mais là, c’est la fonte de la neige au-dessus de 2500 mètres qui pourrait poser le plus de problèmes. Cela concernera donc plutôt un redoux de fin de printemps.»

Pour l’heure, prévision réjouissante, un redoux s’annonce pour la seconde partie de la semaine. (nxp)