Deux mois après la vache fugueuse Isaline, rachetée 3'500 francs à Savagnier (NE) par la pasionaria des chats Tomi Tomek pour lui éviter l'abattoir, la destinée de deux veaux a été changée à Bienne, où un paysan a accepté de les vendre avant de les engraisser.

Ce sauvetage est une histoire de femmes: Susanna, dingue des animaux et attendrie par trois veaux remarqués en promenade, puis dans le sillage du rachat de Fritzli, Catherine et Régine, unies pour racheter et héberger Ferdinand.

250.-/mois

Les veaux étant jeunes, il s'agit de les nourrir avec du lait. Susanna a placé Fritzli dans une pension bio de Kallnach (BE), moyennant 250 francs par mois. Un prix décourageant pour son amie Catherine, bénéficiaire d'une rente d'invalidité. Mais vendredi, cette infirmière a pu racheter Ferdinand et le placer gratuitement à Noiraigue dans la ferme de Régine, toute heureuse de trouver un compagnon à sa vache devenue orpheline.

Le choix entre deux veaux n'a pas été cornélien: Catherine ayant envoyé une photo à Régine, cette dernière a «tout de suite ressenti» que ce serait Ferdinand. «J'ai essayé de de ne pas penser à ce que risque l'autre», rapporte Régine. Le troisième veau n'a pas trouvé preneur, mais Tomi Tomek se démène pour lui trouver un parrain prêt à racheter ce bovin de 18 mois, mais surtout à payer sa pension.

Vincent Donzé