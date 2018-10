Habillez-vous chaudement ce week-end. La météo s'annonce en effet froide et pluvieuse dans toute la Suisse, informe jeudi Meteonews. Les 30 degrés qui ont régné mercredi au Tessin ne seront alors plus qu'un lointain souvenir.

Samedi, il fera entre 5 et 7 degrés en plaine, écrit 20 Minuten. Dans le Jura et les Préalpes, quelques flocons de neige pourraient faire leur apparition dès 1000 mètres. Cette tendance s'accentuera encore dimanche avec des températures toujours plus fraîches et une limite des chutes de neige abaissée à 700 mètres...

100 litres d'eau au mètre carré

Le Tessin et la région du Simplon doivent s'attendre à de fortes précipitations: jusqu'à 100 litres d'eau au mètre carré. Et la situation ne s'affaiblira pas dans les jours qui suivront. Dans le sud, il faudra cependant attendre mardi pour que la limite des chutes de neige passe de 2000 à 1000 mètres.

Seul point positif: l'arrivée de la pluie devrait contribuer à réduire de manière significative les risques de feux de forêt. (Le Matin)