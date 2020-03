«Nous étions partis le 1er mars pour réaliser un rêve: voir le Machu Picchu! Grâce à un vol proposé par notre compagnie aérienne, nous avions l'espoir de pouvoir rentrer... Mais lundi soir à 23h59 les frontières on été fermées, alors que nous partions mardi matin à 9h30...» Ludovic Tellenbach de Bienne et son ami Michel Prelevic ont eu la poisse de leur vie en ce début de semaine, après que le Pérou ait décidé de fermer les frontières du pays pour quinze jours.

«Pour nous, les Suisses, rien»

Mardi, le 17 mars, le pays a ordonné le confinement de la population. Pour quelques heures, les deux Romands ont manqué l'avion qui devait les ramener en Suisse. Ils ne sont pas les seuls occidentaux à se trouver dans cette situation à Lima, mais leurs perspectives de rentrer varient fortement selon leur nationalité: «Les Français sont en discussion avec leur ambassade, précise Ludovic Tellenbach, quelque chose se met en place. Les Anglais et les Danois sont aussi dans des recherches de solutions avec leurs pays, par contre pour nous les Suisses, rien. On nous a dit qu'il fallait trouver des solutions avec les compagnies aériennes.»

«Maintenant, ils ont peur de nous!»

Depuis hier, l'ambiance du voyage d'agrément a radicalement changé pour les deux touristes, qui avaient passé d'excellentes vacances avec un budget relativement modeste de 2500 dollars. A cause du confinement, ils ont dû prendre un hôtel: «A 60 dollars, ce qui est assez cher ici. On a voulu changer pour quelque chose de moins cher, mais on nous a refusé. Ici, l'atmosphère a totalement basculé. Ils ont tout à coup peur de nous! Comme certains ont exprimé du racisme envers les Chinois au début de l'épidémie, et bien maintenant, c'est contre nous. Quand on s'approche, les Péruviens s'éloignent, reculent. Les militaires sont dans les rues et nous menacent avec leurs armes. Je n'avais jamais connu une telle situation, c'est réellement angoissant.»

Suisse, pays riche, et alors?

Contrairement aux efforts faits par la France, la Suisse a déclaré ne pas vouloir aider les voyageurs bloqués par le coronavirus: «En appelant l'ambassade, j'ai attendu 1 heure et 42 minutes avec la musique avant que quelqu'un me réponde pour me dire qu'elle ne pouvait rien faire, rien, si ce n'est une aide administrative. Vis-à-vis des autres voyageurs, c'est un peu spécial à vivre. Dans l'esprit des gens, la Suisse est un pays très riche et ils ne comprennent pas qu'elle ne fasse rien pour ses ressortissants».

«Il nous reste 1200 dollars»

La situation n'est pas encore désespérée: ««Maintenant, il nous reste 1200 dollars et nous ne savons pas quoi faire pour trouver une solution. On peut sortir de l'hôtel seulement pour aller dans un magasin d'alimentation ou à la pharmacie. Les bancomats sont pris d'assaut. Nous n'avons pas les moyens de rester un mois ou deux mois ici.» Et Ludovic Tellenbach de conclure: «Personnellement je n'ai jamais demandé l'aumône, j'ai toujours assumé, mais là je trouve que c'est incroyable d'être abandonné par son pays dans une telle situation.»

Eric Felley