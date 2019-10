Un jeune homme âgé de 28 ans a été appréhendé à Genève après s'être soustrait à deux contrôles de police. Dans la nuit de samedi à dimanche, peu avant deux heures du matin, un véhicule immatriculé en Suisse a forcé un barrage de police à Viry, en France. La roue avant droite de la voiture a été endommagée par un ralentisseur installé par les gendarmes français, mais le conducteur a toutefois réussi à prendre la fuite.

Alertés, les policiers genevois ont tenté d'intercepter le suspect au niveau de la douane de Veyrier, en Suisse. Lorsque les forces de l'ordre ont voulu contrôler son identité, le conducteur a accéléré pour s'engager dans le village voisin de Sierne. Il s'est arrêté peu après et a déclaré aux policiers avoir agi ainsi pour les «laisser passer». Interpellés par la forte odeur d'alcool qui émanait du véhicule, les forces de l'ordre ont procédé à une fouille et on retrouvé des résidus de cocaïne ainsi que deux grammes de cannabis.

A l'issue de son audition, le conducteur a reconnu avoir conduit sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants, mais a nié s'être soustrait aux deux contrôles de police. Il a été mis à disposition du Ministère

(nxp/nxp)