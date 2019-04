Les gardes-frontières ont mis la main sur 19 kilos de cocaïne au Tessin. Deux citoyens albanais ont tenté de traverser la frontière à San Pietro di Stabio (TI) en direction de l'Italie mardi vers 05h00 à bord d'une voiture immatriculée en Allemagne.

Une perquisition approfondie du véhicule a permis de découvrir 17 emballages de drogues, communiquent mercredi le ministère public, la police cantonale, la police communale de Chiasso et de Mendrisio et le corps des gardes-frontières. Les deux Albanais, un homme de 33 ans et une femme de 22 ans sont accusés d'infraction à la loi sur les stupéfiants. Une enquête a été ouverte. (ats/nxp)