Trois artistes romands interpellent le Conseil fédéral et les médias de service public. Ils ont adressé la semaine dernière une lettre ouverte à Alain Berset, président de la Confédération et ministre responsable de l’Office fédéral de la culture, et Gilles Marchand, directeur général de la SSR.

Avec les frères musiciens Étienne et Yves Zbaeren, Didier Tischler Taillard, président de la webradio «Léman Bouge» est à l’origine de la pétition «40% de musique suisse» lancée, il y a trois semaines. Il détaille les raisons de cette missive et de la pétition, qui a déjà récolté plus de 2000 signatures.

Pourquoi lancer cette pétition maintenant?

En écoutant de près ce que diffusent les deux grandes radios publiques romandes, on a constaté qu’elles ont plutôt une démarche commerciale. Elles passent des vieux tubes français. C’est aussi à la suite de l’initiative «No Billag», que le monde culturel à largement combattu. Les artistes attendent d’être à leur tour soutenus. D’autant plus que, pour nous, le mandat de la SSR est clair: elle doit contribuer, entre autres, à promouvoir la création culturelle suisse. En Suisse romande, elle ne le respecte pas.

Pourquoi cette barre à 40%?

C’est un chiffre symbolique, on ne veut pas de quotas fixes. Mais en regardant de l’autre côté de la Sarine, on entend sur les ondes entre 25 et 49% de productions suisses. Chez nous, cette part se monte à seulement 12%. Ceux qui sont diffusés sont toujours les mêmes «élus» ou les mêmes titres. C’est du gâchis pour les autres. Alors le chiffre qu’on propose nous paraît raisonnable.

Les productions régionales sont le créneau de votre propre webradio, «Léman Bouge». Vous n’allez pas la tuer?

On ne lutte pas dans la même catégorie. Au contraire, ça pourrait peut-être nous permettre de nous développer. Si la richesse de notre culture musicale est mise en avant, cela pourrait créer un engouement. Mais on entend encore, qu’il n’y a pas assez d’artistes et que la qualité n’est pas au rendez-vous. C’est faux! Ce n’est plus le cas, comme il y a 30 ans.

Diffuser ces artistes pour les faire connaître ou pour générer des revenus?

C’est clair que ceux qui sont diffusés vont toucher des revenus par le droit d’auteur et d’interprète. Cet aspect est presque secondaire pour nous. L’intérêt économique est ailleurs. En diffusant des artistes locaux, ça permet au grand public de les découvrir. Une fois connu, c’est plus simple d’organiser des concerts, de vendre des tickets et du merchandising. Là, il y a un potentiel de booster dans le domaine des musiques actuelles. (Le Matin)