Les amateurs d'asperges suisses ne pourront guère faire bombance à Pâques. L'Union maraîchère suisse annonce mardi que les températures fraîches de ces derniers jours ont ralenti leur croissance.

Jusqu'à 4 cm par jour

Les prévisions météorologiques sont meilleures et les températures augmentent de nouveau, mais seules de petites quantités d'asperges pourront être récoltées d'ici Pâques. Comme les asperges poussent jusqu'à 4 cm par jour à partir de 15°C, il n'y en aura pas beaucoup dans le commerce de détail.

Rayons régulièrement vides

On trouvera plutôt des asperges indigènes en vente directe. Mais elles sont très demandées et les rayons sont régulièrement vides. Il faudra attendre que Pâques soit passée pour en déguster en plus grande quantité. (ats/nxp)