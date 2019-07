Les assurances maladie et accidents pourraient être libéralisées. Une initiative a été lancée pour laisser plus de choix aux assurés. Les initiants ont jusqu'au 2 janvier 2021 pour récolter les 100'000 signatures nécessaires. Le délai a été publié mardi dans la «Feuille fédérale».

L'initiative populaire «Oui à plus de codécision de la population dans l'assurance maladie et l'assurance accidents» propose de remplacer la disposition constitutionnelle qui précise que la Confédération peut déclarer l'assurance maladie et l'assurance accidents obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes.

Les initiants, qui présenteront leur texte mercredi aux médias dans le canton de Zoug, souhaitent que la Confédération accepte différents modèles d'assurance qui correspondent aux différents besoins de la population. Tout être humain aurait le droit de décider librement du type et de l'étendue de l'assurance.

Dans le comité d'initiative, on retrouve notamment la conseillère national Yvette Estermann (UDC/LU). En mars, cette dernière avait plaidé dans la presse pour l'option d'une assurance maladie avec moins de prestations afin d'endiguer la hausse des coûts. Cette assurance ne financerait que les maladies graves telles que les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux ou les embolies pulmonaires. (ats/nxp)