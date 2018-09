Ces dernières semaines, la Police cantonale fribourgeoise a enregistré plus d’une dizaine de plaintes pénales pour des escroqueries via Facebook, pour un montant total des préjudices s'élevant à plusieurs milliers de francs.

Sms surtaxés

Le mode opératoire des escrocs est souvent similaire. Sous couvert d'un vrai compte d'ami Facebook, mais piraté, l'auteur de l'arnaque contacte sa victime sur messenger et lui demande de voter pour sa cousine lors d’un concours de cuisine, comme par exemple « Top Chef ». Pour ce faire, il lui demande son numéro de téléphone. Ensuite, la victime reçoit un SMS avec un numéro de vote, suivi d’un deuxième SMS du style « Info : Publicité multimédia TOP CHEF - APP active – 50 CHF x 10 (CHF 500 débités) veuillez valider la connexion annulation facture TOP CHEF ». La victime commence alors à se méfier et demande à son ami Facebook comment faire pour ne pas payer les 500 francs. À ce moment, l'escroc demande alors de lui transmettre les codes reçus dans les SMS, soit disant pour annuler la transaction « Top Chef ».

Jeux vidéos, paris en lignes

En réalité, ces codes permettent de valider des transactions et des achats, qui seront ensuite débités sur la facture téléphonique de la victime. Achat de crédits pour jeux vidéo ou paris en ligne, musique, clips vidéo sont quelques types d’acquisitions privilégiées par ces escrocs. Il faut donc veiller à ne pas transmettre ces informations. En parallèle, soi-disant pour annuler la facture, l’auteur envoie à sa victime un lien sur un site de « support d’aide technique », sur lequel on lui demande son adresse e-mail et le mot de passe Facebook. Evidemment, cela ne marche pas, car il s’agit d’un site piraté visant à récupérer les mots de passe Facebook de la victime pour ainsi recommencer l'arnaque avec ses contacts.

Conseils de prudence

La police recommande donc d'être particulièrement vigilant face à toute demande suspecte sur Facebook, et de s'assurer personnellement auprès de ses amis de la véracité de la démarche . De manière générale, elle rappelle de se méfier des concours qui circulent sur les réseaux sociaux. Elle conseille également de ne jamais transmettre son numéro de téléphone via les réseaux sociaux, et d'éviter de rendre publiques ses données personnelles sur Facebook.