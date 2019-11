La police vaudoise enquête sur une série de cas d'attouchements survenus ces dernières semaines dans la rue en ville d'Yverdon-les-Bains (VD). Un homme est recherché.

Les victimes sont à chaque fois des femmes, explique lundi la police, confirmant une information du quotidien 24 Heures. Les enquêteurs ne donnent pas de signalement de l'auteur, ni ne détaillent les faits. On sait que, dans certains cas, l'homme est reparti à vélo. «On a analysé les situations et on a pris des mesures en conséquence», a ajouté un porte-parole.

La police ne donne pas de renseignement sur l'enquête en cours. Mais elle indique que «plusieurs plaintes» ont été déposées. S'il y a d'autres victimes, elle les encourage à s'annoncer et à porter plainte. (ats/nxp)