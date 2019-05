Deux conseillères fédérales roulent en Mini-Cooper. Simonetta Sommaruga (PS) en possède une depuis une année et la nouvelle venue, Karine Keller-Sutter (PLR), conduit la sienne depuis bien des années. Autour du Palais fédéral quelque chose a changé savec les voitures personnelles de nos ministres. Plus petites, plus populaires, elles se distancient des modèles de prestige, allemands ou américains, qui étaient en usage il n'y a pas si longtemps.

Le temps du haut de gamme

La «Luzerner Zeitung» s'est intéressé à l'évolution du parc automobile privé des conseillers fédéraux. En 2003, du temps de Pascal Couchepin, Moritz Leueneberger ou Kaspar Villiger, les voitures étaient haut de gamme et cossue et leur consommation d'essence n'était pas un souci. C'était le bon temps des grosses berlines: BMW, Mercedes, Cadillac et évidemment Audi A6 et A8.

Pascal Couchepin (PLR): BMW 5er-Reihe

Kaspar Villiger (PLR): Mercedes E 320

Joseph Deiss (PDC): Cadillac Seville

Ruth Metzler (PDC): Audi A8 Quattro

Moritz Leuenberger (PS): Audi A6

Samuel Schmid (UDC): Audi A6

Micheline Calmy-Rey et sa Golf

A cette époque, la première à avoir rompu avec ce style fut la Genevoise Micheline Calmy-Rey (PS), qui possédait une VW Golf GTI, loin des modèles de prestige. «Madame Calmy-Rey accorde plus d'importance au fait que la voiture soit petite et maniable», déclarait alors son porte-parole. Aujourd'hui les conseillers fédéraux ont totalement changé de style de voiture personnelle, sauf Ignazio Cassis qui demeure dans les standards de naguère avec sa BMW. Quant à Ueli Maurer, il dispose d'un modèle Mercedes qui ressemble à un bus familial.

Ueli Maurer (UDC): Mercedes Viano 3.0 CDI

Alain Berset (PS): VW Sharan Highline

Guy Parmelin (UDC): Mazda 6

Simonetta Sommaruga (SP): Mini Cooper

Karin Keller-Sutter (PLR): Mini Cooper

Viola Amehrd: Toyota Prius hybride

Ignazio Cassis (FDP): BMW 320

Jusqu'à 100 000 francs

Depuis Guy Parmelin, les nouveaux conseillers fédéraux n'ont pas acquis une nouvelle voiture de fonction, se contentant de leurs anciennes voitures privées. Ils ont pourtant la possibilité de le faire selon le règlement du Gouvernement. Ils peuvent se choisir une voiture jusqu'à hauteur de 100 000 francs, remboursable à raison de 0,8% par mois, soit 800 francs pour 100 000 francs. Si un conseiller fédéral préfère louer une voiture de fonction, il est remboursé 80 centimes le kilomètre.

Prestige avec chauffeur

Cependant la Confédération reste attachée à un certain prestige pour les voitures avec chauffeur à disposition de chaque département et de la Chancellerie. Ici, la tradition des berlines cossues est encore bien vivante. Ce sont toutes des Mercedes S 350 4 Matic, à l'exception de la Tesla S 85, acquise du temps de Doris Leuthard en 2014 et reprise aujourd'hui pour le département de Simonetta Sommaruga. (Le Matin)