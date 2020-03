En Suisse, il y a des milliers de gens qui sont réellement atteints de maladies, de cancers, de diabètes, qui attendent des greffes et tant d’autres situations de détresse. Pendant ce temps, nous sommes en train de nous liquéfier pour un virus certes contagieux, mais dans la plupart des cas pas plus grave qu'une grippe saisonnière. Vis-à-vis des «vrais» malades, il faudrait garder les pieds sur terre.

Une autre peur

Quand on voit une éminente représentante de l’UDC, Magdalena Martullo-Blocher (UDC/GR) se présenter avec un masque au Parlement, on comprend qu'elle tente de créer une autre peur. Elle sait que l'image de son visage masqué va faire le tour des médias. Elle se défend en disant que c'est son droit de protéger sa santé. Sans doute, mais lorsqu'elle voudra se porter au Conseil fédéral, d'aucuns ressortiront la photo avec le masque et se souviendront de son opportunisme à créer de la panique.

Contre la libre circulation des virus

La raison de cette surenchère dans la paranoïa, c'est que l’UDC a déjà compris ce que le nouveau virus peut apporter à son initiative contre la libre circulation des personnes qu'on votera le 17 mai. On voit déjà les affiches: la libre circulation des personnes et la libre circulation des virus: c’est la même chose! Cette fois, l’actualité lui tend la main. Finies les vaches maigres avec le réchauffement climatique, qui a tant profité aux Verts. Maintenant la chance sourit à l'UDC. Ajoutez à cela les migrants que la Turquie veut envoyer en Europe! Le virus et l'invasion forment un cocktail létal pour l’opinion. Comme dans toute épidémie, le bouc émissaire sera de nature xénophobe.

Barricadé pour trois semaines

Maintenant, le Parlement helvétique s'est barricadé pour trois semaines. Des distributeurs de désinfectant pour les mains sont à disposition des parlementaires et des poubelles fermées ont été installées ici et là pour leurs mouchoirs à usage unique. Des bornes lumineuses rappellent aux parlementaires les six règles édictées par le Conseil fédéral comme dans un camp scout. Effectivement, on doit constater que plus personne ou presque ne se serre la main.

«Pour protéger les visiteurs»

Après l'exploit de la fille Blocher, ou à cause de cela, la délégation des deux Chambres a décidé soudainement de mettre dehors les journalistes qui ont une carte journalière facilitée sans explication jusqu'à la fin de la session. Pourtant, avant de commencer la première séance ce lundi, les médias ont demandé à la présidente du Conseil national, Isabelle Moret (PLR/VD), les raisons des mesures prises pour réduire l'accès au Palais fédéral. Elle a eu cette réponse que c'était d'abord «pour protéger les visiteurs, qui sont souvent les personnes âgées et les retraités nombreux à venir au Palais fédéral».

Le Parlement ne peut s'arrêter

La réalité est plutôt que les instances du Parlement sont prises de panique à l'idée de devoir interrompre la session si un cas d'infection devait se manifester dans ses murs ou pas loin. On peut supprimer le Salon de l'auto, arrêter les championnants de hockey et de football, mais le Parlement ne peut pas se permettre de perdre une minute de son temps précieux. C'est cette pression aussi qui a fait virer quelques dizaines de journalistes supplémentaires pour réduire le risque.

Le virus fait la différence...

Le risque, justement. Sur le fond, personne ne le dira ouvertement, mais les mesures édictées par le Conseil fédéral sont diversément perçues par les élus. Si chacun comprend qu'il fallait faire quelque chose, le fait d'interdire des manifestations de plus de 1000 personnes semble une mesure trop partielle pour être efficace. Mais c'est très suisse. On interdit tout rassemblement pour les loisirs, le football, les concerts, le théâtre, les carnavals, les brandons, etc... Mais pas pour le travail. Tous les matins, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes se croisent et se frottent dans les trains, respirent le même air des bus ou des wagons et se retrouvent au bureau. Comme si le virus faisait la différence entre les gens qui s'amusent et ceux qui vont travailler!

Eric Felley