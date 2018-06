Francesca est décédée le 17 avril dernier à l'âge de 59 ans, dans son appartement de Berne-Bümpliz. De son vivant, l'Italienne percevait de l'aide sociale, plus précisément 1047 francs par mois, comme l'écrit ce mardi «Blick».

En récupérant son appartement de 3,5 pièces, le gérant Urs Eichenberger a subi un gros choc. Des dizaines de sacs poubelle étaient entassés un peu partout. Le balcon était lui aussi totalement encombré, relate le quotidien alémanique. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, les sacs ne contenaient pas des déchets mais des habits, pour la plupart neufs et jamais portés. Selon le gérant immobilier, les vêtements ont une valeur d'environ 100'000 francs.

«Comment est-ce possible?!»

Des recherches de «Blick» montrent que Francesca souffrait d'une addiction au shopping. Elle se rendait presque tous les jours en vieille-ville de Berne pour y acheter des chaussures, des sacs à main et des pulls. Urs Eichenberger n'en revient pas: «Comment est-ce possible de s'offrir tout cela alors qu'on est à l'aide sociale?! C'est comme si on jetait l'argent de nos impôts par les fenêtres.»

Jusqu'en août dernier, l'Italienne vivait dans un appartement 1 pièce. Or après avoir insisté à plusieurs reprises auprès des services sociaux pour dire qu'elle manquait de place, les autorités lui avaient finalement accordé le droit d'emménager dans le 3,5 pièces. Pour Urs Eichenberger, c'est juste incompréhensible pourquoi personne n'est venu s'assurer qu'un déménagement était réellement nécessaire.

Felix Wolffers, qui dirige l'office des services sociaux de la Ville de Berne, explique: «En cas de soupçons, nous effectuons des contrôles mensuels. Nous vérifions par ailleurs régulièrement les conditions financières des rentiers.» Il souligne néanmoins qu'un travailleur social à plein temps s'occupe en moyenne de 160 personnes. «Avec une telle charge de travail, il est malheureusement impossible d'effectuer régulièrement des visites au domicile des personnes.»

(Le Matin)