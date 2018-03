La pluie et la neige abondante de cet hiver risquent d'avoir de graves répercussions en plaine. En effet, la Suisse pourrait connaître cette année de grosses inondations de l'ordre de 1999 où les intempéries avaient fait déborder les cours d'eau dans de nombreux coins du pays. Avec à la clé, des millions de francs de dégâts.

Cette crainte d'un printemps catastrophique émane du chef de l'assurance immobilière du canton de Berne. Ueli Winzenried a en effet déclaré devant les médias bernois être extrêmement préoccupé face à la situation. Selon lui, entre la fonte des neiges en montagne et s'il continue de pleuvoir, il pourrait y avoir «des inondations dévastatrices» en mai, affirme le Bieler Tagblatt.

Le responsable fait donc pression sur les autorités de son canton pour abaisser le niveau des lacs afin qu'ils puissent absorber l'eau issue de la fonte des neiges. Il appelle même les propriétaires de maisons situées dans des zones menacées de vider leurs caves et de préparer des sacs de sable pour le cas où.

Du côté du canton de Berne, on estime que cette sonnette d'alarme est prématurée. Selon Bernhard Wehren, chef de la régulation des lacs à l'Office des eaux et des déchets du canton, il faudrait de fortes pluies, associées à des températures douces pour recréer la situation de 1999. S'il refuse pour le moment de réguler les lacs, il dit suivre de près la situation.

Vaud n'est pas (encore) inquiet

Dans le canton de Vaud, on se montre également très prudent. «Nous ne nous trouvons clairement pas, pour le moment, dans la situation de 1999», explique Philippe Hohl, chef de la division eau à la Direction générale de l'environnement du canton. Le responsable sort d'une réunion avec ses homologues concernés par la 2e correction des eaux du Jura et pour l'instant personne n'est inquiet, indique-t-il.

En 1999, rappelle l'ingénieur, il y avait eu bien plus de neige qu'aujourd'hui dans les montagnes, et le mois de mai avait été en outre très pluvieux. Cette combinaison de facteurs avait fait déborder les cours d'eau et les lacs. «On en est donc loin pour le moment, mais la situation peut évoluer très vite de manière catastrophique», souligne-t-il.

Une situation que le pied du Jura a vécu également en janvier dernier, compare-t-il. On se souvient qu'une forte pluie s'était mêlée à la neige au sol et dans celle du Jura, menaçant de faire sortir de leur lits quelques rivières.

Lac de Neuchâtel concerné

Pour la région, c'est d'abord le lac de Neuchâtel qui pourrait déborder. En effet, les eaux de fonte des neiges font gonfler les rivières qui arrivent dans le lac de Bienne. Celui-ci, s'il n'est pas régulé par les vannes du barrage de Port, peut alors se déverser dans le lac de Neuchâtel. «C'est ce qui s'était passé en mai 2015», rappelle l'expert. Yverdon et la rive sud du lac s'étaient retrouvés les pieds dans l'eau.

Quant au Léman, il ne risque pas grand-chose. En cas de trop plein dû aux eaux du Rhône, il se déverse lui à Genève via le barrage du Seujet. En revanche, le Valais aussi pourrait se retrouver en situation critique s'il pleut beaucoup sur les bassins versants où la neige était abondante. Une situation que le canton a connu en octobre 2000 où la digue de Chamoson avait cédé lors de la plus grande crue du Rhône du 20e siècle. De nombreuses zones avaient alors été inondées.

(nxp)