L'autoroute A9 sera fermée de lundi 22 heures à mardi 5 heures entre Martigny (VS) et Saxon (VS) pour des travaux urgents. Le revêtement est fissuré par endroits et doit être réparé rapidement.

L'intervention s'effectue dans une zone déjà en travaux. La bande d'arrêt d'urgence, utilisée comme bande de roulement durant ces travaux, est fissurée autour des chambres qui abritent des câbles électriques. Certains regards ont aussi subi des dégâts, communique lundi l'office fédéral des routes.

Des travaux doivent être menés sans délai pour renforcer des endroits. Ils seront menés de nuit pour éviter les perturbations. La fermeture concerne aussi l'A21 entre la sortie Martigny Expo et l'échangeur du Grand St-Bernard. Des déviations sont mises en place. L'autoroute reste ouverte en direction de Lausanne.

(ats/nxp)