Dans ce garage de la banlieue lausannoise*, des voitures attendent leur nouvel acquéreur. Derrière la clôture grillagée, se côtoient grosses cylindrées, vieilles citadines, utilitaires et quelques deux-roues. Leur prix? C’est vous qui le fixez. Une fois, deux fois, trois fois… adjugé à madame et monsieur là-bas au fond!

Oui, ces voitures sont parties aux enchères jeudi matin. Ce n’est pas Sotheby’s, mais bien les offices des poursuites du canton de Vaud qui organisent ce genre de vente. Elles ont lieu deux ou trois fois par an.

Pour rembourser les dettes

Les véhicules proviennent de saisies de particuliers ou d’entreprise. D’ailleurs, logos ou numéros de flotte sont encore visibles sur quelques carrosseries. Lorsque des personnes physiques ou morales ne peuvent plus payer, leur véhicule est saisi en vue d’être revendu. «Derrière chaque véhicule, il y a un débiteur et un ou plusieurs créanciers», explique Jean-Charles Bartolacelli, huissier-chef à l’Office des poursuites du canton de Vaud. L’argent de la vente sert à rembourser les dettes qui n’ont pas pu être honorées. Aux enchères et à la criée, cette vente a ceci de particulier que les véhicules sont acquis sans garantie et en l’état. De plus, tout achat doit se régler en liquide et tout de suite.

Impossible d’envisager un passage rapide par le bancomat: la voiture doit être enlevée immédiatement. Il vaut donc mieux disposer de plaques «U» de garage, ou éventuellement d’une remorque: car s’il est possible d’examiner le véhicule sous toutes ses soudures une demi-heure avant la vente, il est interdit de le démarrer avant de l’avoir acheté.

Aucune garantie

L’office des poursuites qui organise cette vente précise bien qu’elle n’est pas un garage. «Nous vendons des véhicules qui tournent, mais le moteur peut lâcher au premier virage… ou tenir pendant des années», prévient l’huissier-chef.

Une variable difficile à estimer et qui dépend évidemment de la qualité de l’entretien assuré par l’ancien détenteur. Comme dans toute vente aux enchères, il arrive que les prix grimpent et que les véhicules soient vendus à un montant qui dépasse largement leur valeur. Il faut dire que la clientèle est composée autant de professionnels que de particuliers, qui parfois se font accompagner de leur garagiste.

Mais comment être sûr de faire une bonne affaire? «Le plus important est de se fixer une limite et de ne pas se laisser déborder par l’excitation des enchères», explique Jean-Charles Bartolacelli.

Ce matin, dès 9 h, les commissaires-priseurs se relaieront pour adjuger quelque quarante véhicules à de nouveaux propriétaires.

